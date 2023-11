Crise dans la viticulture : « La filière est résiliente mais on arrive au bout »

Alerte rouge sur la viticulture régionale. Au lendemain des vendanges, l'ambiance est loin d'être à la fête dans les caves et domaines de la région Occitanie. Malgré une petite récolte, qui selon les estimations du ministère de l'Agriculture, devrait avoisiner les 10,7 millions d'hectolitres (contre 12,6 millions d'hectolitres en 2022), les acheteurs ne se bousculent pas dans les caves pour s'approvisionner en vins de ce nouveau millésime.

Baisse de la consommation du vin en France, mévente des vins rouges, inflation et baisse du pouvoir d'achat.... Les nuages s'accumulent au-dessus de la filière viticole régionale.

« La situation est alarmante, alerte Ludovic Roux, président des Vignerons coopérateurs d'Occitanie. En quelques années, nous avons subi la taxe Trump, la fermeture du marché chinois, le Covid, le gel de 2021, la sécheresse... Tous ces événements qui sont conjoncturels, mis bout à bout, aboutissent à une crise structurelle. La filière est résiliente mais on arrive au bout. Nos coopératives ont de gros problèmes de trésorerie. Une de nos caves adhérentes est déjà en cessation de paiement et d'autres le seront dans les prochaines semaines. Les plus touchées sont celles qui sont en zone d'AOP rouge et qui sont touchées par les aléas climatiques, notamment la sécheresse. »