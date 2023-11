Nouvelle marque collective Les Bullicieuses : le Gard part à la conquête du marché des effervescents

La Fédération des IGP du Gard mise sur les bulles. Lorgnant sur le succès planétaire du Prosecco, l'organisme de défense et de gestion (ODG) gardoise vient d'annoncer le lancement d'une marque collective de vins effervescents : Les Bullicieuses.

« Nous sommes bien conscients que ce n'est pas avec cette démarche que nous allons régler la crise viticole, concède Denis Verdier, président de la Fédération des IGP du Gard. Cette idée de marque collective est un travail à long terme, mais il faut bien commencer un jour. Notre objectif est de donner la capacité aux caves et vignerons qui élaborent des vins effervescents d'apporter de la valeur ajoutée à leur production avec un produit dans l'air du temps. »

Séduire la génération Z

L'idée part d'un constat : la baisse drastique de consommation de vin, notamment chez la génération Z (les moins de 35 ans), qui est en revanche très friande de cocktails : « Dans les caves et domaines du Gard, nombreux sont ceux qui proposent déjà des bulles. L'idée est de créer une marque ombrelle qui permette d'accroître la visibilité de ces produits et de concentrer les moyens de communication pour être plus efficace », poursuit Denis Verdier.

La marque a d'ores et déjà été déposée et le cahier des charges est en cours d'élaboration. Il reste très ouvert : les effervescents doivent être issus de raisins produits dans le Gard dans le cadre d'une démarche environnementale HVE ou bio. Ces vins effervescents pourront être élaborés selon trois méthodes : la méthode traditionnelle, utilisée notamment en Champagne, la cuve close, moins coûteuse et utilisée pour certains Prosecco, et les vins gazéifiés. Le juge de paix sera la dégustation : chaque producteur devra soumettre à un jury de dégustation un échantillon de chaque lot produit, pour bénéficier du droit d'utiliser la marque. Ces vins effervescents seront commercialisés sous la mention Vin de France. L'objectif de prix se situe à 10 euros la bouteille.

En 2013, l'IGP Méditerranée avait, elle aussi, lancé SoMed, marque collective pour effervescent. Dix ans plus tard, la marque n'est quasiment plus utilisée. La production d'effervescents ne représente que 4.000 hl sur les 700.000 à 800.000 hl produits en IGP Méditerranée.

« Les bulles n'ont pas décollé, explique Marine Guayrard, chargée de communication à Intervins Sud-Est. Notre cahier des charges impose la méthode traditionnelle ou la cuve close, avec un vieillissement de neuf mois pour la première, six mois pour la seconde. Ces durées d'élevage rebutent les producteurs. »

En lançant Les Bullicieuses en Vin de France et en autorisant la gazéification, les Gardois évitent cet écueil.

Se positionner sur le marché des cocktails

Cette volonté de se développer sur le marché des vins effervescents vise également un deuxième objectif : se positionner sur le marché des cocktails en proposant différentes recettes d'association avec Les Bullicieuses.

« Nous travaillons en partenariat avec l'Anivin de France, association nationale interprofessionnelle des vins de France, qui propose déjà sur son site toute une série de recettes de cocktails à base de vins », précise Denis Verdier.

Les premières bouteilles de Bullicieuses du millésime 2022 seront en vente dès cette fin d'année dans les caveaux des caves et domaines du Gard et au Mas des Agriculteurs, boutique nîmoise de la Chambre d'agriculture du Gard.