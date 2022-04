Plaisance : l’offre et la demande seront-elles en adéquation aux Nautiques de Port-Camargue ?

Deux ans après sa dernière édition, le plus grand salon du bateau neuf et d'occasion de Méditerranée est de retour à Port-Camargue, du 15 au 18 avril 2022. Doté d'un budget de 200.000 euros, les Nautiques, organisés par l'Association des Professionnels du Nautisme en collaboration avec la régie du port, la municipalité et des partenaires privés et institutionnels, tablent sur 40.000 visiteurs.

« Les Nautiques sont un évènement majeur pour la ville et bien sûr pour la filière nautique, l'un des piliers de l'économie locale avec 75 entreprises et plus de 350 emplois, souligne Robert Crauste, maire du Grau-du-Roi. Après une année 2021 très dynamique pour la filière, on attend un vrai engouement pour cette manifestation qui marque le tempo de la saison et envoie un message fort de la part de ce port qui est le second port de plaisance au monde, après San Diego. »

Des carnets de commande déjà pleins

Pour cette 28e édition, environ 250 exposants, particuliers ou professionnels représentant tous les secteurs du nautisme, sont attendus. A terre, à flots, sur une zone de 25.000 m2 et plus de 1.200 mètres de pontons, ce sont plus de 400 modèles (voiliers, yachts, bateaux de pêche promenade...), en neuf et occasion, qui seront exposés.

Alors qu'habituellement un tiers des bateaux est vendu lors du salon, la demande pourrait être accrue cette année, déstabilisant encore un peu plus un secteur au bord de la surchauffe.

« Après une année 2021 très porteuse, la situation est préoccupante aujourd'hui. Nous rencontrons les mêmes problématiques que le secteur automobile : nous manquons cruellement de bateaux d'occasion mais aussi de neufs, s'inquiète Jean-Luc Glad, président des Nautiques et dirigeant de A2M, société spécialisée dans la vente et la location de bateaux de plaisance à Port-Camargue. En raison des difficultés d'approvisionnement de composants électroniques ou mécaniques, il est impossible de prétendre à l'arrivée de nouveaux bateaux avant fin 2023, voire début 2024. Les stocks fondent comme neige au soleil... Heureusement, à Port-Camargue, la plupart des concessions sont leaders en France de par leurs volumes de transaction et ont donc un poids non négligeable auprès des chantiers. Une cinquantaine de nouveaux bateaux vont être présentés au salon, mais je crains que ce soit les derniers de l'année. »

Une base d'essai

Même constat pour le marché du bateau d'occasion, lui aussi à flux tendu. La plateforme Lebon coin est d'ailleurs assez représentative de l'état des lieux : 4.500 offres sont habituellement visibles sur cette période, contre seulement 2.000 aujourd'hui. Conséquence directe du manque de stock, le nombre de bateaux d'occasion exposés aux Nautiques est en baisse de 30%, avec, comme pour le marché du neuf, des tarifs en hausse sensible.

Quoiqu'il en soit, l'offre promet d'être diversifiée, avec de très belles unités (catamarans à plus de 800.000 euros), des voiliers, des bateaux à moteur thermique mais aussi électrique et bien sûr des semi-rigides, toujours très prisés. Pour cette édition, un bassin a été ouvert spécifiquement de façon à permettre aux acheteurs potentiels de tester les modèles.

Lire aussi 6 mn"Il faut amorcer le virage de la plaisance qui se dessine" (Jean-Romain Brunet, Port-Camargue)

Navigation décarbonée

Pour la première fois, le salon sera parrainé par un navigateur au palmarès éloquent, Yves Parlier. Ce skipper de renom a enchaîné les victoires (Solitaire du Figaro, Transat Jaques Vabre, Route du Rhum, Course de l'Europe, etc.) et a participé à trois Vendée Globe, dont le dernier en 2000, spectaculaire sur sa fin de course avec un gréement de fortune suite à un démâtage.

« L'extraterrestre Yves Parlier est très représentatif de notre activité et porteur de valeurs que nous partageons, déclare Jean-Luc Glad. Skipper hors norme, il est aussi un brillant ingénieur qui, via sa société, expérimente la traction des navires par énergie 100% naturelle, avec une voile de kite. Cette technique de navigation décarbonée très prometteuse, s'adressant aussi bien aux voiliers qu'aux bateaux de plaisance, va même être testée sur des supertankers. Le navigateur viendra au salon présenter son innovation. »

L'écologie marine sera donc indéniablement à l'honneur du salon. Le Seaquarium Institut marin du Grau-du-Roi présentera d'ailleurs ses actions en faveur d'une plaisance éco-responsable. Une nouvelle tendance plus verte est amorcée dans le nautisme. L'émergence d'une lame de fond ?