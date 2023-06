Economie d’eau, recrutement de saisonniers,… : Station T veut répondre par l’innovation aux enjeux du tourisme

Station T, c'est la nouvelle plateforme d'innovation touristique initiée par l'agglomération Hérault Méditerranée et hébergée dans les locaux de la pépinière d'entreprises Gigamed à Bessan, non loin de la station balnéaire d'Agde.

Créé en partenariat avec l'agence d'attractivité économique Blue Invest in Sète Cap d'Agde Méditerranée, ce programme d'accélération a vocation à répondre aux enjeux du tourisme en développant des solutions innovantes et performantes pour transformer les menaces qui pèsent sur le tourisme en opportunités d'activités durables. Dédié aux startups, il sera dispensé par trois agences conseils (Stategizer, 1min30 et We Sprint) et se déploiera avec l'implication des grands comptes et des professionnels du tourisme du territoire.

« L'objectif, c'est de partir des besoins concrets du terrain pour ne pas faire de l'innovation hors sol, et donc de permettre aux startups accompagnées de trouver des terrains d'expérimentation sur le territoire chez les grands comptes et des professionnels, comme les campings, indique Pascal Pintre, le directeur général de Blue Invest. Atout France apportera une subvention d'Etat de 80.000 euros pour les quatre premières expérimentations que la Station T va accompagner, et l'agglomération Hérault Méditerranée abondera d'autant, soit un budget de 160.000 euros pour 18 mois »

Promotion de la French Tech Travel

Station T bénéficie en effet de la labellisation Atout France, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt national dont le programme est lauréat.

« En novembre 2021 Jean Castex (alors Premier ministre, NDLR) a lancé le plan Destination France, avec différents volets, dont "Soutenir le développement et le rayonnement des acteurs du tourisme", rappelle à La Tribune Bénédicte Mainbourg, directrice Entreprises, innovation et professionnalisation chez Atout France. Différents acteurs ont été mandatés par le gouvernement pour mettre en place des actions et Atout France s'est logiquement vu confier des actions de promotion à l'international mais aussi des actions de promotion de la French Travel Tech. C'est dans ce cadre, nous avons lancé plusieurs appels à manifestation d'intérêt, dont Innovation 2022 visant à sélectionner des plateformes d'appui à l'expérimentation touristique. Quinze ont été sélectionnées dont Station T. Atout France va ainsi l'aider à accompagner les projets d'expérimentation retenus. »

Quatre premières expérimentations, portées par quatre startups montpelliéraines, ont ainsi été sélectionnées par la Station T pour suivre le programme d'accélération, « toutes liées à des enjeux forts du tourisme », souligne Pascal Pintre.

Economies d'eau, activités nautiques, découvertes de vignobles

A commencé par la question cruciale des économies d'eau dans l'hôtellerie de plein air : c'est l'entreprise Aquatech, créée et dirigée par Geneviève Marais, qui a été retenue pour travailler sur l'optimisation des usages de l'eau dans l'hôtellerie de plein air via un système d'analyse, de comptage et de suivi fiable des volumes d'eau consommés, sur la mise en place d'actions pour réduire les consommations, mais aussi sur des solutions innovantes dans la réutilisation des eaux usées grises.

La startup Spotyride, dirigée par Sophie Sirech, recense sur une plateforme web les lieux de pratique d'activités aquatiques et nautiques. Elle va expérimenter, à destination des plaisanciers et des pratiquants de sports nautiques légers, le déploiement d'une application dédiée pour faciliter l'accès à l'offre de services des ports, aux aires de pratiques et aux professionnels de la plaisance mais aussi à l'offre touristique et commerciale de la destination Sète Cap d'Agde Méditerranée.

Co'Aventure, dirigée par Alexis Junillon, développera une application numérique "Vignobles & Découvertes" qui permettra de valoriser les domaines viticoles, de commercialiser leurs produits, de proposer une expérience oenotouristique et de créer une communauté de professionnels qui échangent sur leurs pratiques durables.

Aider le secteur CHR à recruter

Enfin, la 4e expérimentation portera sur un enjeu majeur, le travail saisonnier en café-hôtellerie-restauration (CHR), alors que le secteur peine de plus en plus à attirer des salariés. C'est la startup montpelliéraine JobMe (12 salariés) qui a été retenue pour développer sa plateforme numérique qui facilite le recrutement dans les métiers en tension du secteur CHR.

Fondée en juin 2021 par Florian Vigroux, un ancien de l'intérim, et Dominique Sciou, entrepreneur du CHR, JobMe vient répondre à un contexte qui se tend singulièrement.

« L'intérim est peu adapté à la restauration qui connaît un fort turn-over et a besoin de profils qualifiés, explique Florian Vigroux. Nous développons un outil pour permettre aux professionnels du secteur de diffuser des offres d'emploi sur JobMe et sur les plateformes existantes comme Indeed ou Pôle Emploi, avec lesquelles nous avons des tarifs négociés. Ensuite, JobMe filtre les candidats et réalise les pré-entretiens d'embauche, et suit les candidats de saison en saison, l'été et l'hiver. Et nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Nous agissons comme un cabinet de recrutement : nous envoyons les profils et les entreprises font les contrats. Nous faisons aussi de la chasse de talents, des gens qui sont inscrits sur les plateformes mais ne sont pas en recherche d'emploi... Aujourd'hui, plus de 200 employeurs ont signé chez JobMe, et plus de 700 offres ont été diffusées. »

Le projet accompagné par la Station T développera également un pack mobilité pour favoriser les déplacements et l'hébergement des travailleurs saisonniers en partenariat avec les collectivités territoriales.