E-santé : SY-NORIS révolutionne le partage de données entre laboratoires et établissements de soins

« Les diagnostics santé reposent à 70 % sur les données de biologie, or aujourd'hui, le médecin se fait envoyer les résultats du laboratoire par mail, ou il demande aux patients de venir avec ou de lui présenter pendant une téléconsultation, rappelle Roland Sicard, fondateur et dirigeant de La Valériane (medtech, éditeur de solutions logicielles de santé) à Montpellier. Un des enjeux de la télémédecine aujourd'hui, c'est donc de disposer des données de biologie - avec l'accord du patient bien sûr - pour faire ces diagnostics santé. Pour ça, il faut que les systèmes informatiques des laboratoires et des établissements de soin soient interopérables. Or le dossier médical partagé (DMP, ndlr) n'est pas suffisamment avancé sur ce point. D'autant que les professionnels de santé ont besoin de données intelligentes, c'est à dire traitées et structurées. »