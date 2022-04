Comment Price Comparator veut devenir leader du pricing en France et en Europe

Une solution (en mode SaaS) de webmarketing qui permet d'optimiser toute activité de e-commerce en surveillant en temps réel la concurrence (ou un réseau de distribution pour une marque), puis d'agir et de réagir pour ajuster une stratégie commerciale. Price Comparator est désormais parvenu à un niveau de maturité qui lui permet de franchir un nouveau cap.

« Notre outil permet à une entreprise de cartographier son environnement concurrentiel en temps réel et de comprendre ce qui se passe dans un écosystème en ligne, précise Sébastien Bernis, le fondateur de l'agence digitale BSWeb en 2013 à Montpellier, devenue éditeur de logiciel. Les clients qui achètent en ligne savent comparer, il faut que les e-commerçants sachent le faire aussi... Il faut savoir que plusieurs millions de prix changent chaque jour sur Amazon ! Price Comparator surveille les prix mais pas seulement, ça n'aurait pas de sens. On est plutôt dans une approche de mix-marketing : produit, prix, publicité, promotions, disponibilité des stocks, réseau de distribution. Nos clients peuvent ainsi corriger leur stratégie tous les jours en temps réel, ce qui leur permet d'être très performants sur un marché où il y a de plus en plus de références, de marques, de concurrents. »