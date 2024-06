En 2023, une croissance qui fléchit moins en Occitanie qu’au niveau national

Le 13 juin, Caroline Jamet, la directrice régionale de l'INSEE Occitanie, résume en ces quelques mots le bilan de santé de la région Occitanie pour l'année 2023 : « Dans contexte inflationniste et de tensions géopolitiques, la croissance fléchit en Occitanie mais moins qu'au niveau national ». Selon les secteurs d'activité et selon les zones géographiques, des disparités sont notables.

L'activité ralentit, mais plus doucement

En Occitanie, le ralentissement de l'activité économique est progressif tout au long de l'année 2023. Le calcul se fait sur le nombre d'heures rémunérées : au 4e trimestre, leur volume dans les entreprises privées (hors agriculture) n'augmente plus que de 1,4% en Occitanie par rapport au même trimestre 2022, contre +2,2% entre les 4e trimestres 2021 et 2022. Mais au niveau national, cette augmentation n'est que de 0,9%... L'atout occitan : l'industrie qui reste dynamique (+3%, contre +0,4% en France), principalement grâce à la reprise dans l'aéronautique.

En revanche, l'Occitanie subit, comme presque partout en France, le fort ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction, notamment en raison de la remontée des taux d'intérêt et de la hausse des coûts des matériaux. La baisse du volume de travail rémunéré est ainsi un peu plus marquée en Occitanie (-1,5%) qu'en France (-0,7%) en octobre-novembre par rapport aux mêmes mois de 2022. Après une nette hausse en 2022, le volume de travail rémunéré progresse modérément dans la restauration et dans les services aux particuliers (respectivement +1,5% et +1,2% en Occitanie entre les 4e trimestres 2022 et 2023), et il diminue légèrement dans le commerce (-0,2%).

L'emploi salarié freiné...

Avec 15.100 salariés supplémentaires enregistrés en 2023 en Occitanie (+0,7%, contre +1,6% en 2022, soit 35.000 salariés), l'INSEE observe une logique plus faible progression de l'emploi salarié, en lien avec le ralentissement de l'activité. Fin 2023, la région compte 2,2 millions de salariés (+6,1% par rapport à 2019). Les services non marchands (administration, enseignement, santé, action sociale) ont créé 9.100 nouveaux emplois, les services marchands (hors intérim) 7.300 (soit trois fois moins qu'en 2022, et l'industrie 5.000 (soit la plus forte dynamique des régions françaises).

En revanche, la croissance de l'emploi est faible dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration, des services aux ménages et du commerce. L'emploi diminue en particulier nettement dans les activités de services immobiliers, conséquence de la crise qui affecte le secteur, entraînant la perte de 1.900 emplois dans la construction, « une diminution deux fois plus importante qu'au niveau nationale », fait observer Lionel Doisneau, responsable des études économiques à l'INSEE Occitanie. Le secteur intérimaire, quant à lui, perd 3.600 emplois.

... mais qui accélère dans l'aéronautique

Avec un trafic aérien qui poursuit son fort rebond, Airbus enregistre un record de commandes et augmente ses cadences de production (735 avions livrés, +11%). Une dynamique qui profite logiquement à ses sous-traitants.

« Malgré des difficultés de recrutement, la filière enregistre une hausse de 4,7% du nombre de salariés - hors intérim - en Occitanie, une accélération puisque cette hausse n'était que de 3,9% en 2022, note Lionel Doisneau. Cela représente la création de 5.000 emplois nets en 2023, la filière aéronautique représentant un tiers des 15.100 créations d'emplois salariés en région. »

Une hausse qui bénéficie principalement à l'industrie, +6% contre +3% dans les établissements du secteur tertiaire de la filière.

Un taux de chômage qui remonte

« La baisse du chômage, quasi continue depuis 2015 en Occitanie, s'interrompt en 2023 et le taux de chômage remonte de +0,4% (-0,3% en 2022, NDLR) pour s'établir à 8,9% au 4e trimestre 2023 contre 7,5% au national, détaille Lionel Doisneau. L'Occitanie est ainsi la 2e région où le taux de chômage est le plus haut, derrière les Hauts-de-France. La contraction de l'intérim affecte les jeunes demandeurs d'emploi, plus souvent recrutés sous cette forme de contrat, ce qui augmente le nombre d'inscrits de moins de 25 ans à France Travail. Pour les inscrits plus âgés, la demande d'emploi se stabilise. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente au 4e trimestre 2023, avec 549.000 inscrits à France Travail dans les catégories A, B ou C en Occitanie, soit +0,6% en un an après -3,8% en 2022. »

Le taux de chômage augmente dans tous les départements, avec toutefois une hausse plus marquée dans les quatre départements littoraux : +0,8% dans les Pyrénées-Orientales, +0,6% dans l'Aude, +0,5% dans l'Hérault, +0,4% dans le Gard. Les quatre figurent parmi les six départements de France métropolitaine où le chômage est le plus élevé, dépassant les 10%, notamment 12,4% dans les Pyrénées-Orientales, taux le plus élevé du territoire national. Dans les autres départements, le chômage progresse mais plus modérément : +0,3% en Haute-Garonne, Ariège, Tarn et Tarn-et-Garonne, +0,1% en Lozère.

Le tourisme remonte, la construction baisse

En 2023, l'Occitanie a enregistré 55,2 millions de nuitées (dont 45% concentrées sur le littoral), se positionnant comme 4e région la plus fréquentée derrière l'Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Cette évolution positive tient notamment au retour de la clientèle étrangère (+8,5%).

Après avoir retrouvé en 2022 un niveau de fréquentation très proche de celui de l'avant crise sanitaire, la fréquentation touristique continue de progresser : le nombre de nuitées dans les hébergements collectifs touristiques augmente de +1,3%, soit +2,9% dans les campings, +2,4% dans les hôtels, mais -4,3% dans les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les villages-vacances et les auberges de jeunesse. À Lourdes, la reprise du tourisme cultuel est nette (+26 %), mais le niveau de fréquentation reste encore inférieur de 14% à celui de 2019.

Dans le secteur de la construction, la chute amorcée en 2022 s'accentue en 2023 : en Occitanie, 31.200 logements ont été mis en chantier, soit 9.300 logements de moins qu'en 2022 (-23%, pour une baisse de -24% en France), pour une moyenne décennale à 41.200 mises en chantiers de logements. La baisse est marquée en Haute-Garonne (-26%) tandis que l'Hérault affiche un recul de -19%, et concerne en particulier les maisons individuelles. Les ventes de logements neufs s'effondrent de 44%. Seule la construction de locaux non résidentiels résiste, à +1,9%.

Agriculture : un contexte difficile

Si la campagne agricole 2023 présente une production globalement meilleure, le secteur doit faire face à un contexte plus difficile. Les prix de ventes des produits agricoles baissent de 4% en moyenne, une baisse plus marquée que celle des intrants qui génère un resserrement des marges des exploitations, « surtout sur les grandes cultures et la viticulture, dont la production baisse de 10% », souligne Lionel Doisneau.

La production de céréales et d'oléagineux, quant à elle, augmente avec des rendements supérieurs à 2022. Les fruits et légumes bénéficient également de rendements élevés en 2023, mais leur commercialisation pâtit d'une forte concurrence internationale.

Des défaillances d'entreprises qui accélèrent

En 2023, le niveau des créations d'entreprises en Occitanie reste élevé, avec 96.400 nouvelles entreprises créées, soit un niveau proche de celui des deux années précédentes. Un nombre qui tend à se stabiliser. Les créations sous le régime du micro-entrepreneur repartent à la hausse (+5%), tandis que les créations d'entreprises individuelles classiques ralentissent de 4%. Les créations de sociétés chutent de 11%, tout en restant à un niveau bien supérieur à l'avant-crise sanitaire.

Le nombre de défaillances est en hausse de 41% par rapport à 2022, mais l'INSEE estime qu'on assiste là à un rattrapage amorcé en 2022 après deux années où les entreprises ont été préservées grâce aux mesures de soutien mises en place par les pouvoirs publics pendant la crise sanitaire. Toutefois en 2023, les défaillances restent inférieures de 6% au niveau moyen de la période 2010-2019. C'est sans surprise dans la construction que la hausse est la plus forte (+45%), ainsi que dans les activités immobilières (+67%, contre +44% au niveau national).

Crédits immobiliers : une chute de -35%

Dans ce contexte de crise du secteur immobilier, la production de crédits à l'habitat se replie de 35% en 2023 en Occitanie (10,3 milliards d'euros de nouveaux prêts), après une baisse de seulement 2% en 2022. Les nouveaux crédits restent mobilisés pour 74% dans l'immobilier ancien.

Du côté des entreprises occitanes, l'encours des crédits mobilisés ralentit également fortement (+2,2% seulement après +7,4% en 2022).

