Banyuls-sur-Mer pose les prémices de son destin sur l’économie bleue

Une cité bleue à Banyuls ?

« L'idée, c'est de rassembler à Banyuls des entreprises qui œuvrent dans ce domaine de l'économie bleue, liée à l'eau mais pas seulement », explique Anne-Leïla Meistertzheim, fondatrice de l'entreprise Plastic@sea et chargée, en tant qu'élue à Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales, du développement de l'économie bleue.

Le lieu retenu est chargé d'histoire puis qu'il s'agit des anciens entrepôts Bartissol, marque qui a contribué à la réputation des vins de Banyuls : « Il y a 4.000 m2 de locaux à transformer en tiers-lieu pour accueillir une bibliothèque, un lieu de restauration et les startups du secteur », ajoute la cheffe d'entreprise.

L'année 2024 sera consacrée aux études de ce projet porté par la commune de Banyuls et la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris, et la première pierre pourrait être posée en 2025 pour une livraison en 2027.

« Nous avons tout un tas d'entreprises, ici, qui sont nées et parfois sont parties, comme Flowstop qui a beaucoup fait parler ces derniers mois... Ce projet pourrait les inciter à rester », souligne Daniel Christian, directeur général de la SCIC Oceanic qui organise le Blue Tech Show après avoir organisé deux autres rendez-vous, My Blue City et My Blue Cosmetic.

Sail'inbox : décarboner le transport maritime

L'idée, portée Frédéric Chamard-Boudet et Maxime Boulanghiem, est tout juste formalisée et l'entreprise Sail'inbox à peine créée, mais le projet a de l'allure et s'appuie sur l'injonction de décarbonation du transport maritime d'ici 2050 : convoyer des marchandises à travers la Méditerranée en utilisant la propulsion à voiles. Ancien officier de Marine marchande, Frédéric Chamard-Boudet estime qu'on peut aisément transporter 350 tonnes de fret avec des bateaux de 50 mètres, avec une stratégie également basée sur les petits ports.

« Ce que nous avons imaginé avec Sail'inbox peut nous permettre des chargements de 100 à 1.000 tonnes, précise-t-il. Nous pourrons aller sur les grands hubs portuaires mais notre volonté c'est plutôt de s'en éloigner. »

La startup veut aujourd'hui à étoffer son équipe et cherche tout autant des investisseurs que des clients disposés à adhérer au projet. Les besoins les plus immédiats sont estimés à 2,5 millions d'euros.

LDGenX, l'analyse génétique mobile

LDGenX a été fondée par Maëva Leitwein et Émilie Delpuech, deux chercheuses œuvrant pour l'heure à la station Ifremer de Palavas-les-Flots (Hérault), l'une pour le compte du CNRS, l'autre pour celui de l'INRAE.

Elles ont fondé leur laboratoire pour développer une capacité d'analyse génétique mobile, utilisable simplement sur le terrain et non plus par un passage obligé par les paillasses d'un laboratoire. De quoi développer des services de recherche d'ADN environnemental aux usages multiples, de l'inventaire des populations de poisson et de leur état, au suivi des échappés de pisciculture dans les populations sauvages, en passant par le suivi des oiseaux migrateurs. Autrement dit tout ce qui laisse traîner son ADN dans la nature, sauf les humains...

La toute jeune entreprise cherche maintenant des investisseurs ou des partenaires pour une première levée de fonds de 50.000 à 200.000 euros afin de monter la preuve de concept et s'équiper pour pouvoir aller en mer réaliser les analyses.

