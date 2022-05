STEAM France décroche un gros contrat avec l’Egypte et avance sur son projet industriel à Montpellier

Depuis le début de la crise sanitaire, qui a accéléré la prise de conscience de la prévention, de nombreux acteurs se sont positionnés sur la lutte contre le risque infectieux. Experte depuis vingt-deux ans dans la désinfection et la stérilisation des dispositifs médicaux, la société montpelliéraine STEAM France s'est retrouvée en première ligne pour capter de nouveaux marchés.

C'est dans ce contexte que STEAM France a signé, en début d'année, un contrat de 10 millions de dollars avec le ministère de la santé égyptien, Ce contrat, majeur puisqu'il représente près de 80% du chiffre d'affaires de la société, porte sur la fourniture de 300 millions de gants en latex (soit 3 millions de boîtes). Les gants sont achetés chez le fabricant américain Medline (qui a des usines en Malaisie), STEAM France se chargeant de sécuriser le sourcing, l'approvisionnement et les délais de livraison (douze mois pour l'ensemble du contrat).

« La relation entre les Etats-Unis et l'Egypte étant compliquée, c'est là que nous amenons notre crédibilité : c'est une opération de négoce », indique le P-dg qui a mis en place une structure dédiée en Egypte (trois salariés) pour assurer l'entreposage, les contrôles de douane, etc.

Les premiers containers viennent d'arriver sur le port et STEAM France entend bien tenir la cadence de 300.000 boîtes par mois. Dans un contexte de flambées des prix, la société a réussi, pour le moment, à figer les prix mais n'exclut pas des problèmes d'approvisionnement et de tension sur les marges.

Au-delà du positionnement stratégique avec le ministère égyptien, pierre angulaire d'une relation stable et durable, STEAM France, qui possède des filiales en Afrique (Maroc, Tunisie) et au Moyen-Orient (Dubaï), a de fortes ambitions à l'international. Après avoir livré des unités de stérilisations clé en main pour des hôpitaux au Sénégal, la société a été retenue par Bouygues Bâtiment pour un projet au Bénin (contrat de 800.000 euros).

« Nous nous inscrivons là dans une approche plus globale d'offres de service de maintenance et d'accompagnement. Nous allons utiliser ce levier pour le déployer ailleurs, en Côte d'Ivoire et en Algérie par exemple. Notre volonté est d'accélérer à l'export pour atteindre très rapidement les 50% de chiffre d'affaires », projette Jean-Pierre Boffy.