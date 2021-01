Les 15 articles les plus lus sur La Tribune Montpellier en 2020

La pandémie mondiale aura durablement affecté les commerces, notamment ceux des centres villes comme à Montpellier. (Crédits : Cécile Chaigneau)

Les impacts économiques de la pandémie de Covid-19 figurent parmi les préoccupations majeures des lecteurs de La Tribune à Montpellier et sur la région de l’ex-Languedoc-Roussillon, si l'on en croit les articles les plus lus en 2020. Mais pas uniquement. Ainsi les élections municipales et l’installation de la nouvelle équipe à la tête de la ville et de la métropole montpelliéraines ont suscité beaucoup d’intérêt, tout comme le marché immobilier, la success-startup Lunchr ou la nouvelle série télévisée tournée en région. Retour sur le top 15 de l’année 2020.