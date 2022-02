Capital risque : l’Occitanie sur la 3e marche du podium 2021 (avec une licorne)

Le cabinet d'audit financier et de conseil EY publie les résultats de son analyse annuelle dédiée au capital risque en France en 2021. Selon ce baromètre, la région Occitanie monte sur la troisième marche du podium derrière l'Ile-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes, progressant ainsi d'une place par rapport à l'année 2020. La région confirme la tendance observée durant les trois premiers trimestres 2021 où elle était déjà 3e dans le classement par montants levés (et la 4e en nombre de levées de fonds).

En France, 11,6 milliards ont été levés au cours de 784 opérations, soit une augmentation de 26% en volume et de 115% en valeur. Le montant moyen est de 14,76 millions d'euros. Sans surprise, c'est la région Île-de-France qui représente 80% des investissements en valeur (9,3 milliards d'euros, contre 4 milliards en 2020). La région Auvergne-Rhône-Alpes conserve sa 2e place avec 5,8% des investissements en valeur, suivie de près par la région Occitanie avec 4,6%.

La région Occitanie a clôturé l'année sur 44 opérations pour un montant total levé de 531 millions, contre 37 opérations et 186 millions d'euros en 2020 (qui la plaçait au 4e rang). Le montant moyen des opérations est de 12,1 millions d'euros.

« C'est la première fois que l'Occitanie se hisse à la 3e place, se réjouit Marie-Thérèse Mercier, associée EY. Ce qui fait gagner la région en visibilité et montre que l'écosystème régional de l'innovation est efficace et permet de faire émerger de belles pépites. »

Pour rappel, en 2019, avant la crise sanitaire, 5,03 milliards d'euros avaient été levés au cours de 736 opérations. Au niveau géographique, l'Île-de-France restant la région leader avec 70 % des montants levés et 59 % des opérations, loin devant la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2019, la région Occitanie (5,03 milliards d'euros levés pour 42 opérations) était en 5e position, derrière les Hauts-de-France.

L'Occitanie gagne sa première licorne

En 2021, avec 22 tours supérieurs à 100 millions d'euros ayant été bouclés pour une valeur totale de 5 milliards d'euros, 12 nouvelles licornes ont vu le jour en France. Et l'année sera marquée d'une croix pour l'Occitanie, car elle restera l'année de la première licorne de la région : la fintech montpelliéraine Swile, qui a levé 200 millions de dollars (175 millions d'euros) en octobre 2021.

Le top 10 des levées de fonds en Occitanie se compose ainsi de la manière suivante : Swile (175 millions d'euros), Plug In Digital à Montpellier (70 millions d'euros), Easysmile à Toulouse (55 millions d'euros), Agronutris en Haute-Garonne (50 millions d'euros), JVWeb à Montpellier (25 millions d'euros), Sweep à Montpellier (19,40 millions d'euros), Flash Therapeutics à Toulouse (15 millions d'euros), Wefight à Montpellier (10 millions d'euros), ITK à Montpellier (10 millions d'euros) et Micropep Technologies en Haute-Garonne (8,5 millions d'euros).

« Montpellier tient une place forte en Occitanie, avec six startups montpelliéraines dans le top 10, dont les deux premières qui ont, à elles seules, levé 245 millions d'euros en 2021, souligne Marie-Thérèse Mercier. On ne peut pas dire que le secteur du capital risque et des startups ait été très impacté par la crise sanitaire, surtout dans les secteurs où on est forts, la fintech et les services internet. »

Dans ce top 10 d'Occitanie, deux secteurs sont prédominants : la cleantech (Easysmile, Sweep, Micropep Technologie) et les services internet. Mais la grosse levée de fonds réalisée par Swile contribue à l'accélération observée sur la fintech tricolore, secteur dans lequel les entreprises ont levée 2,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 310% en un an, selon EY.

Déjà 20 millions levés par SeqOne

Sur le plan européen, le Royaume-Uni reste sur la première place du podium français avec 32,4 milliards d'euros levées (+ 155% vs 2020), suivi de l'Allemagne avec 16,2 milliards d'euros (+ 209%), et de la France en troisième position.

« La place de la France se renforce, et aujourd'hui, les investisseurs étrangers considèrent la France comme l'Hexagone comme une zone prioritaire d'investissement », commente Marie-Thérèse Mercier.

Quelles perspectives pour 2022 ?

« L'année 2022 commence sous les meilleurs auspices avec la start-up montpelliéraine SeqOne, spécialisée en analyse génomique, qui vient de lever 20 millions d'euros », répond la dirigeante.