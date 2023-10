La Halle de l’Innovation, nouveau creuset de pépites innovantes à Montpellier

Alors que la French Tech Méditerranée fête ses 10 ans, un nouveau lieu dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat vient d'être inauguré, le 18 octobre, à Montpellier, dans le quartier Cambacérès, quartier d'affaires en devenir (voir encadré) : la Halle de l'Innovation (déjà raccourcie en HDI...), portée par la Métropole de Montpellier. « Une nouvelle étage à notre fusée pour plus de croissance et d'emplois pour le territoire », déclare Hind Emad, la vice-présidente en charge du développement économique à la collectivité.

Avec ses 8.000 m2 (sur deux étages), la Halle de l'Innovation se veut le nouveau cœur battant de l'écosystème innovant métropolitain. Elle accueille les équipes du BIC (Business Innovation Center), incubateur fer de lance du territoire, largement reconnu puisque dans le Top 5 des meilleurs incubateurs publics mondiaux du classement UBI Global depuis 2014. Dédié aux jeunes pousses à fort potentiel, le BIC a accompagné quelque 886 projets et entreprises depuis sa création en 1987 (dont 159 sur la seule année 2022), avec un taux de survie annoncé de 80% à cinq ans. La Halle de l'Innovation accueille bien sûr les projets et entreprises accompagnés par le BIC. Soit, pour l'heure, une douzaine d'entreprises*.

Enfin, des espaces ont été réservés pour des associations partenaires de l'écosystème innovation, telles que la French Tech Méditerranée, le cluster régional numérique Digital 113, Meliès Business Angels ou Les Premières Occitanie (incubateur pour femmes entrepreneures innovantes).

Le grand hall central de la Halle de l'Innovation (© Olivier Octobre).

« Emblématique du volontarisme montpelliérain »

La Halle de l'Innovation a vocation à proposer une offre locative, animer l'écosystème de l'innovation et renforcer l'attractivité du territoire pour des entreprises exogènes.

« La Halle de l'Innovation est emblématique du volontarisme montpelliérain, lance Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la Métropole. Notre ville n'a jamais eu de grande industrie. Mais ici, Georges Frêche, maire emblématique de la décentralisation, s'est emparé de la compétence économique - il était un des premiers en France - pour accompagner les entreprises notamment au travers d'un incubateur, en déployant autour un marketing territorial. C'était un pionnier ! (...) Dans cette Halle de l'Innovation, on peut casser les silos, ce grand mal français, et se parler, échanger, créer des synergies. »

Pour ça, la Halle comprend un immense hall central, 104 bureaux, sept espaces de coworking et 12 salles de réunion, le tout pouvant accueillir 450 personnes. Le bâtiment, labellisé BDO Argent, revendique notamment des panneaux photovoltaïques (145 kWc installés), des fibres de coton recyclé pour isoler les façades, ou l'utilisation d'un isolant biosourcé en toiture. Le projet a coûté 21,4 millions d'euros, dont une subvention de l'Etat de 1,1 million d'euros et une subvention de la Région Occitanie de 1,13 million d'euros.

Des espaces encore disponibles

Livré fin 2022, il a vu les premiers occupants s'installer en avril 2023. Certains sont venus de Cap Omega, qui hébergeait jusqu'alors le BIC et les entreprises accompagnées.

« Les entreprises qu'on accompagne ont le choix de louer des bureaux au BIC, cela fait partie du parcours que nous leur proposons, mais elles peuvent aussi rester dans les laboratoires où elles sont nées ou dans leur propres locaux, rappelle Isabelle Prévot, la directrice du BIC. Nous hébergeons en moyenne 50% des entreprises accompagnées, et en général, elles restent durant trois à quatre ans. »

Des espaces sont encore disponibles à la Halle de l'Innovation et Isabelle Prévot lance un appel à l'écosystème, invitant les porteurs de projets à se faire connaître : « Le BIC organise des comités de sélection tous les mois », rappelle-t-elle.

Désormais, Cap Alpha et la Halle de l'Innovation sont dévolus aux entreprises innovantes, tandis que les deux autres sites portés par la Métropole, Cap Omega et son voisin le MIBI, deviennent des hôtels d'entreprises pour des sociétés plus matures quittant le BIC mais pas seulement.

« Nous avons souhaité flécher sur Cap Omega les entreprises qui sont dans les filières stratégiques soutenues par la Métropole, c'est à dire le numérique, les énergies renouvelables, les industries culturelles et créatives, et la santé, précise la directrice du BIC. Quant au MIBI, il conserve sa dimension internationale et accueille des entreprises fortement exportatrices ou des entreprises internationales qui veulent s'implanter en France. »

* Les entreprises aujourd'hui hébergées dans la Halle de l'Innovation : AI-Stroke, Domdata, Foodpilot, BipSoin, Drop of Curiosity, JobMe, Lineup Ocean, Factory 456, Sween, Minerve, TachyCard, PimpUp et WeSprint.